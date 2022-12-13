Пресс-секретарь Госдепа Прайс призвал ждать от Германии новостей по поставкам танков ВСУ

Нед Прайс считает, что новые меры поддержки будут объявлены в ближайшие дни или часы.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что новостей о поставках для киевского режима танков Leopard 2 со стороны Германии можно ждать в ближайшее время: дни или даже часы. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Нед Прайс во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Это вопросы к Германии, вопросы к Польше. Это вопросы, которые Германия должна обсуждать с нашими общими союзниками. По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счет от Германии. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее Джон Кирби утверждал, что власти США не "выкручивают руки" коллегам из ФРГ по вопросу отправки украинским войскам танков немецкого производства. Он пояснил, что партнеры из ЕС должны работать по данному вопросу суверенным путем, а США не заставляют людей предоставлять в качестве военной помощи больше, чем они хотят дать.

США объяснили необходимость захвата Крыма со стороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News