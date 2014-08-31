Байден посетит инаугурацию своего преемника вне зависимости от исхода выборов

Карин Жан-Пьер призвала к передаче власти мирным путем.

Американский президент Джо Байден примет 20 января 2025 года участие в торжественной инаугурации своего преемника вне зависимости от того, кто одержит победу на выборах главы государства. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Он сделает это. Народ США должен увидеть мирную передачу власти". "Именно это вы и увидите со стороны президента. Посещение инаугурации - часть этого процесса. Исторически это происходит регулярно. Он несомненно будет в этом участвовать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что церемония инаугурации Байдена состоялась 20 января 2021 года на ступенях здания Конгресса в Вашингтоне. Республиканец Дональд Трамп, проигравший по результатам выборов 2020 года борьбу за переизбрание на высший должностной пост, на данном мероприятии не присутствовал. Политик улетел из города за несколько часов до начала церемонии во Флориду.

Белый дом ушел от сравнения слов Байдена о "мусоре" с выражением Клинтон об "убожествах".

Фото и видео: YouTube / Defense Now