Белый дом ушел от сравнения слов Байдена о "мусоре" с выражением Клинтон об "убожествах"

Карин Жан-Пьер объяснила, что политик имел в виду, когда говорил о "мусоре".

В американской администрации при президенте Джо Байдене отказалась проводить параллель между словами, сказанными в адрес сторонников члена Республиканской партии Дональда Трампа президентом США Джо Байденом и Хиллари Клинтон в период, когда она была кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. Ранее Джо Байден назвал их "мусором", а Клинтон в 2016 году - "сборищем убожеств". На регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос СМИ о том, не боятся ли в администрации США, что слова Байдена подорвут позиции демократов в преддверии ноябрьских выборов в стране. По утверждению пресс-секретаря, Джо Байден "не имел в виду сторонников Трампа".

Я не собираюсь возвращаться и спорить о событиях 2016 года. Я просто не буду делать этого отсюда. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

ФБР проведет расследование по факту поджогов избирательных урн.

Фото и видео: YouTube / Defense Now