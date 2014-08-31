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Белый дом ушел от сравнения слов Байдена о "мусоре" с выражением Клинтон об "убожествах"

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Карин Жан-Пьер объяснила, что политик имел в виду, когда говорил о "мусоре".

В американской администрации при президенте Джо Байдене отказалась проводить параллель между словами, сказанными в адрес сторонников члена Республиканской партии Дональда Трампа президентом США Джо Байденом и Хиллари Клинтон в период, когда она была кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. Ранее Джо Байден назвал их "мусором", а Клинтон в 2016 году - "сборищем убожеств". На регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос СМИ о том, не боятся ли в администрации США, что слова Байдена подорвут позиции демократов в преддверии ноябрьских выборов в стране. По утверждению пресс-секретаря, Джо Байден "не имел в виду сторонников Трампа". 

Я не собираюсь возвращаться и спорить о событиях 2016 года. Я просто не буду делать этого отсюда.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

ФБР проведет расследование по факту поджогов избирательных урн.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, дональд трамп, карин жан-пьер, хилари клинтон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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