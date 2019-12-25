Байден поручил Госдепу выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов

Глава США делегировал некоторые полномочия Энтони Блинкену.

Американский президент Джо Байден поручил Госдепу США выделить Украине военную помощь на 600 миллионов долларов. Соответствующий документ опубликован Белым домом. Глава государства выпустил меморандум, в котором наделил государственного секретаря Энтони Блинкена определенными полномочиями по предоставлению Киеву незамедлительной поддержке.

Я делегирую госсекретарю следующие полномочия….направлять средства общей суммой до $350 млн в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки. документ Вашингтона

Журналисты из информационного агентства Bloomberg написали о том, что администрация США запросила у Конгресса дополнительно $6,4 млрд на оказание военной помощи Украине и ряду других государств. Деньги также пойдут на нужды Пентагона. Предположительно, порядка 2,9 млрд долларов пойдет на предоставление гуманитарной помощи Киеву, а также властям Прибалтики и Польше. Помощь будет направлена для стабилизации экономической ситуации и продовольственных закупок.

Минфин США ввёл санкции против Путина и Лаврова.

Фото: Белый дом