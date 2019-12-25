Минфин США ввёл санкции против Путина и Лаврова

Америкнаское ведомство объяснило включение российских чиновников в "черный список".

Американское министерство по финансам ввело персональные санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. В перечень также попали члены Совета Безопасности РФ. Соответствующая информация предоставлена в распространенном ведомством документе. Чиновники уточнили, что ограничения введены в координации действий с союзниками и партнерами страны.

Продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против Путина, Лаврова, других членов СБ РФ. заявление Минфина США

Американцы заметили, что крайне редко происходит такое, что в санкционных списках оказывались лидеры стран. В "черном перечне" от США уже находится лидер КНДР Ким Чен Ын, Александр Лукашенко и глава Сирии Башар Асад. Вашингтон напомнил о том, что российский президент также является верховным главнокомандующим страны, которая предпринимает необоснованное вторжение на территорию суверенного европейского государства. В США уверены в том, что никто больше, чем РФ, не несет ответственности за войну против Киева,дестабилизацию Украины и страдания украинского народа. По версии чиновников, злонамеренная деятельность Москвы длилась годами.

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