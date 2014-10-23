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Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать

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Президент США оконфузился на встрече с паралимпийцами в Белом доме.

Американский президент Джо Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать. Конфуз произошел во время торжественного мероприятия в Белом доме, когда администрация страны принимала у себя в гостях спортсменов, прибывших с зимней Олимпиады в Пекине, а также участников Паралимпиады. 

Во время фотографирования политик попросил людей с ограниченными возможностями в передвижении "не прыгать". В конце мероприятия все атлеты выстроились для совместного снимка с американским лидером. Байден громко выкрикнул: "Не надо прыгать!". После этого лидер страны подсказал стоящей рядом спортсменке посмотреть в сторону фотографа. В СМИ пишут, то девушка является незрячей.

Ничего не скажешь, хорошо поддержал параолимпийцев фразой: "Не прыгайте", когда они физически этого не могут.

один из комментариев в соцсетях

Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, инвалид-колясочник, конфуз, паралимпиада
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Спорт,

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