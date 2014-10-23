Американский президент Джо Байден попросил инвалида-колясочника не прыгать. Конфуз произошел во время торжественного мероприятия в Белом доме, когда администрация страны принимала у себя в гостях спортсменов, прибывших с зимней Олимпиады в Пекине, а также участников Паралимпиады.
Во время фотографирования политик попросил людей с ограниченными возможностями в передвижении "не прыгать". В конце мероприятия все атлеты выстроились для совместного снимка с американским лидером. Байден громко выкрикнул: "Не надо прыгать!". После этого лидер страны подсказал стоящей рядом спортсменке посмотреть в сторону фотографа. В СМИ пишут, то девушка является незрячей.
Ничего не скажешь, хорошо поддержал параолимпийцев фразой: "Не прыгайте", когда они физически этого не могут.
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Фото и видео: Белый дом
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