Глава Белого дома обвинил в проблемах США республиканцев.

Американский президент Джо Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике. Негативно работу предыдущей администрации Вашингтона действующий глава государства оценил в рамках выступления перед прессой. Политик нашел новых виновных в ситуации, которая сейчас складывается в стране.

Я не хочу, чтобы республиканцы говорили о дефиците в рамках своей "ультра-MAGA" повестки. Я хочу слышать о честности, порядочности, о помощи обычным людям. Джо Байден, президент США

Напомним, что американское общественное движение MAGA (Make America Great Again) связывают с бизнесменом Дональдом Трампом. В Белом доме отметили, что дефицит рос при бывшем президенте США ежегодно, а при новой администрации, наоборот, падает. Джо байден уверен в том, что повестка сторонников ультра-MAGA является экстремальной, а также может сказаться на рост уровня налогов для обычных семей из США.

Байден случайно назвал себя сенатором от штата Делавэр.

Фото и видео: Белый дом