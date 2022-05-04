Байден случайно назвал себя сенатором от штата Делавэр

Президент США перепутал занимаемую должность.

Американский президент Джо Байден назвал себя первым сенатором от штата Делавэр. Инцидент произошел во время выступления главы государства в Белом доме на мероприятии, посвященному завершению мусульманского праздника Рамадан. Политик оговорился, перепутав собственную должность. Оплошность зафиксирована в тот момент, когда лидер страны указал на сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон.

Сенаторов(т.е. президентов) из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон. Джо Байден, президент США

Напомним, что действующий американский президент был сенатором от штата Делавэр на протяжении 36 лет.

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Фото и видео: Белый дом.