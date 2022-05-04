Лидер США считает, что у России есть Javelin.

Американский президент Джо Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине. Очередной казус во время выступления главы государства журналисты зафиксировали в Алабаме. В этом штате политик посещал оборонное предприятие Lockheed Martin, на котором изготавливаются противотанковые ракетные комплексы Javelin. Фирма является одним из основных подрядчиков для Пентагона.

Прежде, чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова. Джо Байден, президент США

Также лидер Белого дома назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается не чаще, чем раз в шесть-восемь поколений. Он призвал американский Конгресс как можно скорее утвердить предложенным им документ о предоставлении киевскому режиму дополнительной помощи в виде 33 миллиардов долларов.

Байден призвал Конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине.

Фото и видео: Белый дом

