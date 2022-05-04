Глава США выступил на заводе Lockheed Martin в Алабаме.

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине. Такую позицию лидер Белого дома заявил в рамках выступления на заводе оборонной компании Lockheed Martin в штате Алабама. Предприятие является одним из основных подрядчиков для Пентагона. Политик напомнил, что киевскому режиму очень нужны новые 33 миллиарда долларов, которые пойдут, в том числе, и на военную сферу.

Я призываю конгресс оперативно одобрить это финансирование, чтобы помочь Украине продолжить успешно противостоять российской агрессии. Джо Байден, президент США

Напомним, что Джо Байден на прошлой неделе запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для оказания новой военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории.

Фото и видео: Белый дом