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Байден призвал Конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине

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Глава США выступил на заводе Lockheed Martin в Алабаме.

Американский президент Джо Байден призвал Конгресс оперативно утвердить дополнительную помощь Украине. Такую позицию лидер Белого дома заявил в рамках выступления на заводе оборонной компании Lockheed Martin в штате Алабама. Предприятие является одним из основных подрядчиков для Пентагона. Политик напомнил, что киевскому режиму очень нужны новые 33 миллиарда долларов, которые пойдут, в том числе, и на военную сферу.

Я призываю конгресс оперативно одобрить это финансирование, чтобы помочь Украине продолжить успешно противостоять российской агрессии.

Джо Байден, президент США

Напомним, что Джо Байден на прошлой неделе запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для оказания новой военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории.

Фото и видео: Белый дом

Теги: lockheed martin, алабама, военная помощь, джо байден, конгресс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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