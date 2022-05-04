По мнению политика, такой кризис встречается каждые шесть-восемь поколений.

Американский президент Джо Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед сотрудниками оборонного предприятия Lockheed Martin, являющегося одним из ключевых партнеров Пентагона. Политик добавил, что такая ситуация, как сейчас фиксируется в европейском регионе, происходит лишь каждые шесть-восемь поколений.

Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома добавил, что конфликт на Украине является "первой реальной битвой" между автократией и демократией в современном обществе.

Напомним, что на заводе Lockheed Martin в штате Алабама производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины.

Байден заявил, что США нужно добиваться технологического перевеса в соперничестве с Китаем.

Фото и видео: Белый дом