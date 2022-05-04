Президент США рассказал, что следует нарастить средства, направляемые на развитие профильного экономического направления.

Американский президент Джо Байден заявил, что США нужно добиваться технологического перевеса в соперничестве с Китаем. Соответствующей позицией лидер Белого дома поделился с журналистами в рамках выступления на предприятии одного из крупнейших местных оборонных подрядчиков Пентагона - компании Lockheed Martin. По мнению политика, Вашингтону требуется добиваться преимущества.

Я решительно настроен обеспечить, чтобы США в дальнейшем занимали сильные позиции в технологической сфере в том, что касается соперничества с другими странами, особенно с Китаем. Джо Байден, президент США

Байден подчеркнул, что 35 лет назад администрация США инвестировала два процента от всего своего ВВП в опытно-конструкторские разработки. На текущий момент власти страны вкладывают только половину от этой суммы. Сейчас администрация Белого дома нацелена на изменение ситуации. В частности, политик призвал Конгресс быстрее одобрить законопроект, позволяющий выделить из государственного бюджета 52 миллиарда долларов на развитие направления с полупроводниками.

В США пока не прорабатывают план визита Байдена в Киев.

Фото и видео: Белый дом