Президент США считает, что сейчас Белый дом - как вся Америка.

Американский президент Джо Байден похвастался количеством представителей ЛГБТ в его администрации. Соответствующей информацией глава государства сделал в рамках выступления в Белом доме. По мнению политика, достижение о большом количестве сотрудников ЛГБТ-сообщества не могли заявить его предшественники.

У меня работает больше членов ЛГБТ-сообщества, чем в любой другой администрации. Чем во всех других администрациях вместе взятых. Я серьезно говорю. Джо Байден, президент США

Политик напомнил участникам мероприятия о том, что приходя к власти в США, он пообещал сторонникам, что его администрация "будет как Америка". Джо Байден заметил, что сейчас "так оно и есть". Напомним, что 16 июня глава Белого дома подписал указ о защите прав представителей сексуальных меньшинств на уровне штатов.

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Фото и видео: Белый дом

