Кирби: США обсуждают с партнерами вывоз зерна с Украины

Представитель Пентагона сообщил о формировании плана по транспортировке зерна из Украины.

США обсуждают с партнерами вывоз зерна с Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Белом доме сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. По информации от специалиста, сейчас чиновники ведут обсуждения по возможности вывоза сельскохозяйственной продукции из зоны боевых действий. В том числе поднимается вопрос о транспортировке зерна наземным путем. На текущий момент Вашингтон не может презентовать план журналистам.

Президент рассматривает, можем ли мы вывезти зерно и доставить его на рынок. Это непростое дело. Это не получится сделать по морю. Так что остается не так много других вариантов. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

По словам эксперта, на текущий момент имеет место "фактическая блокада" акватории Черного моря. Джон Кирби не смог предоставить данные относительно вариантов по временным хранилищам ресурсов. Ранее Джо Байден не исключил доставку зерна железной дорогой и формирование для этого маршрута перевалочных пунктов на границе.

Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США.

Фото и видео: Белый дом