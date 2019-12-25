Джон Кирби призвал американцев не воевать на Украине.

Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух гражданах США. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Пентагона, координатор Совета по национальной безопасности в вопросе стратегических коммуникаций при Белом доме Джон Кирби. По данным от чиновника, администрация страны в курсе поступаемых сигналов о захваченных американцах, которые якобы попали в плен на территории Украины.

Я не могу подтвердить эти сообщения, но был проинформирован о них. Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим.

Мы призываем американцев не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях на Украине. Это зона боевых действий. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Эксперт призвал американцев не отправляться на Украину ради участия в военной деятельности в поддержку Киева. По мнению Джона Кирби, существуют и другие способы помощи украинской стороне. Напомним, что 15 июня британское издание Telegraph сообщило о том, что российские военнослужащие взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хюйне.

Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО.

Фото и видео: Белый дом

