Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

Колин Каль рассказал о том, что РФ имеет большие возможности в артиллерии, чем ВСУ.

Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов реактивных систем залпового огня. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Пентагона Колин Каль во время онлайн-конференции, посвященной вопросам Национальной безопасности США. Специалист выступил на мероприятии, организованной Центром за новую американскую безопасность. Эксперт заметил, что говорит о высокоточных снарядах большой мощности, поэтому у ВСУ не будет необходимости массово расходовать предоставленный боекомплект.

Мы поделимся с украинцами тем, что им так необходимо для нанесения ударов по целям на украинской территории, чтобы они выбирали. Колин Каль, замглавы министерства по обороны США

Заместитель министра по обороне США уточнил, что украинские военные уже проходят обучение по применению американских РСЗО HIMARS и MLRS. Колин Каль отметил, что несмотря на данные военные поставки, артиллерийские возможности российские возможности сейчас значительно больше украинских.

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Фото и видео: YouTube / Center for a New American Security (CNAS)