Глава США назвал решение Верховного суда ошибкой.

Американский президент Джо Байден подписал закон о признании однополых браков. В ходе обращения к журналистам на площадке Белого дома глава государства пояснил, что сегодня устраняет ошибки, которые совершил "впавший в крайности Верховный суд США". Политик призвал также защитить права трансгендерных детей. Торжественная церемония состоялась на лужайке перед администрацией в Вашингтоне. Лидер страны выразил благодарность конгрессменам, которые принимали участие в разработке нормы. В документе признаются межрасовые браки, которые ранее в определенные периоды истории также были запрещены.

Любовь есть любовь, права есть права, правосудие есть правосудие. Это фундаментальные вещи, которые важны для американцев. Суд забрал право у миллионов американцев, которое существовало полвека. Джо Байден, президент США

Глава США добавил, что правам трансгендерных детей угрожают предлагаемые на уровнях американских штатов законы, которые вводят уголовную ответственность для врачей, которые оказывают несовершеннолетним гражданам страны услуги, направленные на смену пола.

Байден надеется, что цены в США вернутся ближе к нормальному уровню к концу 2023 года.

Фото и видео: YouTube / KPIX CBS SF Bay Area