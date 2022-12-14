Байден надеется, что цены в США вернутся ближе к нормальному уровню к концу 2023 года

Глава США рассказал о своих задачах в сфере экономики.

Американский президент Джо Байден надеется на то, что цены в США и темпы инфляции вернутся ближе к нормальному уровню к концу 2023 года. Соответствующую оценку глава государства высказал в ходе своего выступления в Белом доме перед журналистами. Журналисты задали вопрос политику о том, когда можно будет ожидать возвращения стоимости на топливо и продукты питания к нормальным показателям.

Я надеюсь, что к концу следующего года мы станем гораздо ближе,, но я не могу делать такие прогнозы. Я убежден, что они не поднимутся. Я убежден, что они будут продолжать снижаться. Джо Байден, президент США

В своей речи лидер США подчеркнул, что рост цен в стране все еще снижается, но предстоит еще много работы. Администрация Джо Байдена намерена вернуть инфляцию к нормальным показателям, но на этот процесс потребуется время. Глава США не исключил, что чиновники на своем пути могут столкнуться с неудачами, но они все равно перейдут к стабильному росту экономических показателей. Президент считает своей целью контроль цен без ущерба для экономического роста, а также снижение инфляции при сохранении устойчивого рынка труда.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television