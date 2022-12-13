Байден поддержал предоставление африканской стране постоянного членства в СБ ООН

Джейк Салливан рассказал, о чем президент США объявил на саммите США-Африка.

Американский президент Джо Байден поддержал предоставление африканской стране постоянного членства в Совете безопасности ООН. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник отметил, что политик намерен объявить об этом в ходе саммита США-Африка. Байден поддерживает реформирование СБ Всемирной организации. Глава США уверен в том, что Африканский союз должен присоединиться к формату G20 ("Большой двадцатки") в качестве постоянного члена.

Президент планирует подчеркнуть свою приверженность реформе Совета Безопасности ООН, в том числе поддержку тому, чтобы постоянным членом стала страна с Африканского континента. Джейк Салливан, помощник Байдна по нацбезопасности

Салливан подтвердил информацию о том, что власти США также пообещают вложить $55 млрд в Африку в течение следующих трех лет по ряду экономических секторов и решения основных проблем в регионе.

Салливан: Байден не планирует встречаться с делегацией РФ на саммите G20 в Индонезии.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television