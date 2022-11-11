Байден не планирует встречаться с делегацией РФ на саммите G20 в Индонезии

Джейк Салливан рассказал об отсутствии планов в Белом доме по встрече Байдена и Лаврова.

Американский президент Джо Байден не планирует встречаться с российской делегацией на саммите G20 ("Большой двадцатки"), проводимого на острове Бали в Индонезии. На мероприятии США будут представлять президент Байден, а Россию - министр по иностранным делам Сергей Лавров. Ранее глава государства говорил о том, что примет все необходимое и готов к любым контактам с Москвой по вопросу обмкна заключенными Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Соответствующий комментарий по теме журналистам в ходе регулярного брифинга в администрации Вашингтона дал помощник Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Президент не планирует встречаться с министром иностранных дел России. Джейк Салливан, помощник Белого дома

Белый дом: США не пытаются принудить Киев к переговорам.

Фото и видео: Белый дом