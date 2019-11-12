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Байден перепутал себя с главой Канады

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Глава США назвал Джастина Трюдо именем Джо.

Американский президент Джо Байден во время своей рабочей встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил оговорку, назвав его "Джо". Соответствующее заявление лидер Белого дома  сделал в ходе выступление на саммите "Партнерство Америк для экономического процветания", организованного на территории Вашингтона 3 ноября.

Я благодарю премьер-министра Джо и президента … я благодарю премьер-министр Трюдо, президента Лакалье, а также президента Чавеса за их поддержку в создании нового регионального центра передового опыта в Коста-Рике.

Джо Байден, президент США

Позже канадское издание Times Colonist уточнило, что во время встречи в Вашингтоне Байден и Трюдо обсудили укрепление экономической стабильности в странах коллективного Запада, а также  "острую необходимость гуманитарной паузы" в региональном конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Байден использует вето, если Конгресс выделит помощь только Израилю.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джастин трюдо, джо байден, канада, конфуз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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