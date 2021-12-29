Арабскую страну в США сначала назвали Украиной, затем - Ираком.

Американский президент Джо Байден перепутал Афганистан с Украиной. В очередной раз глава государства оконфузился в своих высказываниях перед журналистами. В эфире местного телеканала NBC политик изначально назвал страну Ближнего Востока Украиной, а после - Ираком. Таким образом он в очередной раз пытался доказать СМИ правильность принятого им решения о необходимости вывода войск из Кабула. Это решение Белый дом принял после 20-летней проводимой военной кампании в регионе.

У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно. Джо Байден, президент США

Напомним, что в ноябре 2021 года Джо Байдену исполнилось 79 лет. Президент США регулярно допускает оговорки. В частности, ранее он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина. Он путался в словах "вакцинация" и "эскалация", не понимал, о чем говорит - о Сирии или Ливии, а также Иране или Ираке. Несколько раз политик даже называл вице-президента США Камалу Харрис главой страны.

Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Фото и видео: NBC News