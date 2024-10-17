Байден отправится с отложенным из-за урагана визитом в ФРГ

Карин Жан-Пьер рассказала о европейской поездке главы США.

Американский президент Джо Байден направится в Германию в рамках официального рабочего визита, отложенного ранее из-за урагана "Милтон", обрушившегося на штат Флорида. График поездки, запланированной изначально на период с 10 по 13 октября, теперь сильно сокращен. Он не предусматривает встречи на высшем уровне у контактной группы по военному содействию Украине на авиационной базе "Рамштайн" в ФРГ. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала, что Джо Байден проведет двусторонние встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Будет во многом посвящена Украине, продолжению поддержки. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Источники американского телеканала CNN отметили, что в Берлине запланирована встреча лидеров США, Германии, Франции и Великобритании, на которой политические лидеры из стран коллективного Запада намерены обсудить, в частности, региональный конфликт на Украине. Чиновница из администрации не подтвердила, но и не опровергла данные, подчеркнув, что дополнительные детали поездки будут оглашены публично позднее.

США объявят об очередном пакете вооружений для Украины 17 октября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now