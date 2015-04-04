Байден официально признал геноцид армян

Это было одним из его предвыборных обещаний.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее в начале XX века в Османской империи "геноцидом армян". Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По словам Байдена, США вспоминают о жертвах тех событий каждый год и обязуются делать все, чтобы этого не повторилось. Напомним, что это заявление было одним из предвыборных обещаний Байдена.

Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы возлагать вину, а чтобы гарантировать, что то, что произошло, никогда не повторится. Джо Байден, президент США

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп в период своего правления избегал упоминания термина "геноцид" в своих заявлениях о событиях 1915 года. Он считал, что это может подорвать отношения с Турцией.

Ранее Байден заявил, что США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.

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