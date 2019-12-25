СМИ: Байден планирует повысить налог для богатых до 40%

Президент США почти вдвое поднимает налоги для богатых, чтобы профинансировать план поддержки американских семей.

Президент США Джо Байден планирует представить Конгрессу план поддержки американских семей стоимостью в один триллион долларов. В него входят выплаты по уходу за детьми, всеобщее школьное образование и оплачиваемый отпуск, сообщает Reuters. Финансировать эти проекты будут с налогов для богатых, которые глава государства предложил поднять почти вдвое.

В планах президента увеличить налоговые сборы с богатых американцев, крупных компаний и корпораций. Максимальная ставка подоходного налога увеличится с 37% до 39,6%. А налог на прирос капитала вырастет почти в двое: те, кто получает больше миллиона долларов, будут платить 39,6%

Также Байден хочет ввести сбор на инвестиционный доход. В месте с ней налоговая ставка для богатейших американцев может достичь 43,4%. На фоне этих новостей фондовый рынок Америки пошел на снижение.

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