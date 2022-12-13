Байден объявил о выдвижении Чарльза Брауна на пост главы Комитета начштабов ВС США

Глава США рассказал о личности своего кандидата на место, которое ранее занимал Марк Милли.

Глава американской администрации Джо Байден официально перед журналистами в Вашингтоне выдвинул кандидатуру генерала США Чарльза Брауна на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США. Ранее эту должность занимал генерал Марк Милли. Торжественная церемония состоялась в Розовом саду при Белом доме.

Сегодня мне выпала честь представить выдвинутого мной кандидата на пост следующего председателя Комитета начальников штабов - генерала Чарльза Брауна.... Джо Байден, президент США

Лидер страны подчеркнул, что Чарльз Браун до настоящего времени являлся начальником штаба ВВС США. Военнослужащий имеет реальный боевой опыт, он также занимал командующие должности в европейском регионе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке. Джо Байден дал характеристику кандидату на пост как "обладающий не имеющими аналогов познаниями из первых рук о наших оперативных театрах военных действий".

Байден заявил о прогрессе на переговорах о недопущении дефолта в США.

Фото и видео: Белый дом