В Белом доме оценили темпы общения с Москвой по вопросам киберугроз.

Американский президент Джо Байден не согласен с тем, что диалог с Россией по кибербезопасности разочаровывает. Такое заявление сделала официальный представитель администрации Вашингтона Джен Псаки на брифинге с журналистами. Чиновница ответила на заявление корреспондента о том, темпы переговоров между Москвой и США кажутся медленными. Он попросил Белый дом уточнить вопрос о том, разочарован ли президент страны после проведенной с Владимиром Путиным личной встречи в Женеве. В СМИ напомнили, что событие состоялось три недели назад.

Я бы не сказала, что он бы таким образом это охарактеризовал. Встреча с российским президентом состоялась лишь пару недель назад. У нас продолжаются встречи на экспертном уровне фактически с того самого момента. И, опять-таки: на будущую неделю намечена еще одна встреча. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне опровергли предположения о том, что переговоры с Россией в сфере кибербезопасности ведутся недостаточно оперативно и вызывают разочарование.

ФБР попросило Конгресс выделить $40 млн для борьбы с вирусами-вымогателями.

Фото: Белый дом