ФБР попросило Конгресс выделить $40 млн для борьбы с вирусами-вымогателями

Кристофер Рей просит у законодателей США больше средств на кибербезопасность.

Американское Федеральное бюро расследований попросило Конгресс выделить $40 млн для борьбы с вирусами-вымогателями. Такое заявление во время слушания в местном профильном подкомитете по вопросу ассигнований в Сенате сделал глава ведомства Кристофер Рей. Слова чиновника приводят журналисты из издания The Hill. Эксперт полагает, что законодателям следует увеличить выделяемые денежные средства на кибербезопасность.

Наш бюджетный запрос...включает .. $40 млн на вопросы по киберсфере, огромная часть этой суммы пойдет на противодействие кампании по вымогательству. Кристофер Рей, глава ФСБ США

Чиновник заметил, что в настоящее время ФБР США занимается расследованием по поводу более сотни типов программ-вымогателей. Рей призвал граждан и компании, которые стали жертвами киберпреступников, не платить хакерам деньги. Американские власти считают, что это приведет к росту аналогичных атак на население страны.

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