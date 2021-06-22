Экс-глава ЦРУ: Соперничество с КНР будет труднее холодной войны с СССР

Роберт Гейтс рассказал, почему битва с Пекином будет сложнее, чем с Советским Союзом.

Бывший глава ЦРУ считает, что для США соперничество с КНР будет труднее холодной войны с СССР. Об этом местным журналистам рассказал Роберт Гейтс. Эксперт выступил на онлайн-мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана. По словам гостя проекта, название "холодная война" для вопроса противостояния Вашингтона и Пекина не соответствует, так как "слишком упрощает" ситуацию. Гейтс полагает, что данная формулировка создает у общества впечатление, что между странами будет борьба, напоминающая состязание с Советским Союзом. На самом же деле, по версии спикера, борьба будет гораздо более трудная. Бывший чиновник упомянул о том, что раньше противостояние облегчалось за счет несоответствия в экономическом развитии между США и СССР.

Китай представляет для нас совсем иной вызов, поскольку это держава, которая действует на многих уровнях. Она обладает экономической мощью, которая соперничает с нашей. У нас нет альтернативы программе "Один пояс - один путь". Роберт Гейтс, экс-глава ЦРУ

Эксперт объяснил, что Китай стремится к движению в научных областях, технологиях, а также принимает иностранных студентов для обучения. По мнению Гейтса, действия властей КНр бросают вызов Вашингтону и другими демократическим государствам. При этом Пекин якобы пользуется инструментами, которые использовали США во время "холодной войны" с СССР.

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Видео: YouTube / Reagan Foundation