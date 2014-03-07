Байден не исключил возможность встречи с Путиным в январе

Президент США Байден не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным в январе. Об это заявили американские журналисты из пресс-пула Белого дома. в СМИ пояснили, что соответствующий ответ политик сделал во время прогулки по пляжу, которую он совершал со своей собакой Коммандером. Корреспонденты поинтересовались у главы государства, может ли состояться встреча глав США и РФ в следующем месяце.
Посмотрим.
Джо Байден, президент США
Напомним, что Вашингтон и Москва планируют провести переговоры в формате стратегического диалога 10 января. В заседании примут участие министры внешнеполитических ведомств. Они обсудят ситуацию на Украине. А 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО. Днем позже состоится многостороннее заседание на площадке ОБСЕ.
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Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости
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