Байден не исключил возможность встречи с Путиным в январе

Президент США лаконично ответил на вопрос журналистов.

Президент США Байден не исключил возможность встречи с Владимиром Путиным в январе. Об это заявили американские журналисты из пресс-пула Белого дома. в СМИ пояснили, что соответствующий ответ политик сделал во время прогулки по пляжу, которую он совершал со своей собакой Коммандером. Корреспонденты поинтересовались у главы государства, может ли состояться встреча глав США и РФ в следующем месяце.

Посмотрим. Джо Байден, президент США

Напомним, что Вашингтон и Москва планируют провести переговоры в формате стратегического диалога 10 января. В заседании примут участие министры внешнеполитических ведомств. Они обсудят ситуацию на Украине. А 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО. Днем позже состоится многостороннее заседание на площадке ОБСЕ.

Американец, оскорбивший Байдена по телефону, объяснил свои действия шуткой.

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