Американец, оскорбивший Байдена по телефону, объяснил свои действия шуткой

Он отметил, что не имеет ничего против Байдена, однако считает, что тот мог бы лучше делать свою работу лучше.

Оскорбивший президента Соединенных Штатов Джо Байдена американец Джаред Шмек объяснил свои действия шуткой. Об этом сообщает издание The Oregonian.

Ранее мужчина оскорбил главу Белого дома в прямом эфире. В общении с президентом он употребил фразу "Вперед, Брэндон". Это обращение полюбилось критикам Байдена. Оно используется в виде цензурной версии ругательства в его адрес. Сам Байден не воспринял фразу как намек и повторил ее.

По словам Шмека, он не выказывал тем самым какого-либо неуважения к президенту. Американец утверждает, после фразы "Вперед, Брэндон!" звонок был намерено прерван. Мужчина отметил, что не имеет ничего против Байдена, однако считает, что президент мог бы лучше делать свою работу лучше.

Слоган "Вперед, Брэндон" появился на турнире Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в Алабаме. Тогда один из журналистов не смог разобрать крики толпы. Ему показалось, что она приветствует победителя Брэндона Брауна, хотя на самом деле это был призыв: "К черту Байдена". Экс-президент США Дональд Трамп продает мерч с этим лозунгом.

Ранее Байден назвал условие, при котором будет участвовать в выборах в 2024 году.

Видео: YouTube / Associated Press