На торжественной встрече политика встретили фразой "Вперед, Брэндон"!".

Американского президента Джо Байдена оскорбили во время традиционной рождественской телефонной линии с детьми. Ролик с инцидентом распространили местные журналисты. Известно, что супружеская чета в Белом доме провела кампанию в преддверии праздника. Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден.

Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон! Джо Байден, президент США

Напомним, что фраза "Вперед, Брэндон!" является эвфемизмом, который американцы используют вместо нецензурного обращения в адрес лидера Белого дома. Она стала популярной после случая с болельщиками в октябре 2020 года. Тогда на турнире Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) фанаты скандировали фразу против экс-главы администрации. Журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что на самом деле толпа скандирует "Вперед, Брэндон!". С того момента эта фраза используется для того, чтобы оскорбить Джо Байдена. Ее можно увидеть на баннерах и футболках во время протестных акций. Эти слова также используют республиканцы. Трамп даже продает мерч с этим лозунгом.

Посол США Салливан заявил о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности.

Фото и видео: Белый дом

