Дипломат услышал озабоченность проблемой от Сергея Лаврова.

Американский посол Джон Салливан заявил о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности. Такое заявление иностранец сделал в интервью журналистам из издания "Коммерсантъ". Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не пойдет на компромисс по части его связей с союзниками по НАТО.

Это давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий. Эти принципы являются основой безопасности США. Джон Салливан, посол США в РФ

Эксперт заявил о приверженности предварительным условиям для дипломатического урегулирования ситуации, которых Вашингтон и партнеры придерживаются в трансатлантических отношениях. Салливан заметил, что Москва из своего опыта знает о том, что на протяжении десятилетий США соответствуют себе по фундаментальным ценностям. Однако Вашингтон услышал озабоченность как в письменном, так и устном виде от РФ по поводу угрозы для безопасности.

Белый дом: США не согласились с предложениями по гарантиям безопасности по НАТО.

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