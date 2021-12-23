Глава Белого дома думает избираться на второй срок.

Американский президент Джо Байден назвал условие, при котором будет участвовать в выборах в 2024 году. В эфире местного телеканала ABC лидер страны подтвердил журналистам готовность бороться на следующем голосовании за пост в Белом доме со своим бывшим оппонентом и предшественником - Дональдом Трампом. Новые выборы на должность президента в США запланированы на 2024 год.

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В ответ на вопрос телеведущей о его намерении выдвигаться на выборы, Байден в ответ недоуменно спросил о том, почему он не должен выдвигаться на второй президентский срок.

Напомним, что прошлые выборы в США состоялись в ноябре 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования. Американцы поддержали представителя демократической партии Джо Байдена. А 20 января 2021 года состоялась инаугурация политика.

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Фото и видео: ABC News