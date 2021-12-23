Джо Байден: виновные в штурме Конгресса США должны ответить

Президент США считает, что перед законом ответят все участники вооруженного нападения.

Американский президент Джо Байден убежден, что виновные в штурме Конгресса США должны ответить перед законом. Такое заявление глава государства сделал во время интервью для местного телеканала ABC. Политик добавил, что ответственность найдет виновных вне зависимости от занимаемого ими статуса в обществе.

Я думаю, что привлечение к ответственности необходимо. Неважно, кто. Те, кто несут ответственность, должны ответить. Джо Байден, президент США

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Активисты намеревались воспрепятствовать утверждению итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Во время протестов полиции пришлось застрелить манифестантку. Начались массовые беспорядки в столице.

Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США.

Фото и видео: ABC News