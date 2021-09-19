Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США

У одного из задержанных изъяли огнестрельное оружие.

Полиция Капитолия арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Мероприятие провели сторонники бывшего главы США в поддержку тех, кого обвиняют по делу о штурме здания Конгресса 6 января текущего года. Отмечается, что в митинге участвовали около 500 человек. Сотрудники правоохранительных органов были приведены в состояние повышенной готовности.

Отмечается, что после митинга был задержан мужчина, который имел при себе "нечто похожее на пистолет".

Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил офицеру полиции, который задержал подозреваемого. из сообщения Полиции Капитолия

Позже выяснилось, что у мужчины действительно был при себе настоящий пистолет. Его арестовали. Также под арест отправили еще трех человек: двух – по выданным в Техасе ордерам, еще одного - за нарушение условий освобождения.

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Видео: Youtube/The Sun