Полиция задержала нескольких участников шествия.

В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости. Об этом сообщили местные журналисты. Они уточнили, что представители закона в Ереване задержали часть активистов, которые высказываются против планов правительства провести в Ереване 21 сентября торжественные мероприятия.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян говорил о том, что настроение в стране не праздничное, но при этом годовщину независимости необходимо отметить должным образом. Празднование начнется в столице Армении на площади Республики в память о погибших защитниках суверенитета родины и Нагорного Карабаха. Часть родственников погибших военных просили чиновников отменить торжества.

Известно, что митинг движется от здания кинотеатра "Москва" к площади Республики. Оперативники преградили путь оппозиции.

Более 260 человек арестовали в ходе акций протеста в Мельбурне.

Фото и видео: Telegram / Талышский вестник, YouTube / REGNEWS