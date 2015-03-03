  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:36
143
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости

0 0

Полиция задержала нескольких участников шествия.

В Армении прошла акция протеста против празднования 30-летия независимости. Об этом сообщили местные журналисты. Они уточнили, что представители закона в Ереване задержали часть активистов, которые высказываются против планов правительства провести в Ереване 21 сентября торжественные мероприятия.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян говорил о том, что настроение в стране не праздничное, но при этом годовщину независимости необходимо отметить должным образом. Празднование начнется в столице Армении на площади Республики в память о погибших защитниках суверенитета родины и Нагорного Карабаха. Часть родственников погибших военных просили чиновников отменить торжества.

Известно, что митинг движется от здания кинотеатра "Москва" к площади Республики. Оперативники преградили путь оппозиции. 

Более 260 человек арестовали в ходе акций протеста в Мельбурне.

Фото и видео: Telegram / Талышский вестник, YouTube / REGNEWS

Теги: армения, день независимости, протесты
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии