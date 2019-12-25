Более 260 человек арестовали в ходе акций протеста в Мельбурне

Крупная акция также проводилась в Сиднее.

Более 260 человек арестовали в ходе акций протеста против изоляции в Австралии. Об этом сообщили правоохранительные органы штата Новый Южный Уэльс. Известно, что крупные митинги состоялись в Мельбурне и Сиднее. В операции в австралийской столице принимали участие свыше 17 тысяч представителей закона, включая сотрудников специального назначения, дорожную и конную полицию.

Движение общественного транспорта в ряде районов города было остановлено, службам такси запретили провоз пассажиров в центральный деловой квартал. пресс-служба полиции

В Мельбурне участниками демонстрации стали несколько сотен человек. Они завершились ожесточенным противостоянием с полицией. В штате Виктория уточнили, что служба безопасности арестовала 235 человек. Еще 193 активистов получили административные штрафы из-за нарушения общественного порядка и санитарных требований. Митингующие прошлись по центру города. Они кидали в полицейских бутылками с водой, а также камнями. В ответ на агрессию оперативники применили перцовый газ. Ранено 10 офицеров, из них шестерых пришлось госпитализировать.

В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ.

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