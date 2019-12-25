В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами РФ

Фигурантом уголовного дела стал Алехандро Джамматтеи.

В Гватемале началось расследование по делу о подкупе президента гражданами России. Об этом рассказали местные журналисты с радиостанции Emisoras Unidas. Уголовное дело рассматривается в отношении политика Алехандро Джамматтеи. Следствие считает, что главе государства могли доставить "ковер с деньгами" некие иностранцы, которые заинтересовались покупкой портовой инфраструктуры страны.

Правительство Гватемалы опровергает подобные обвинения. В администрации президента заявили, что единственный источник информации по этому делу — интервью для американских СМИ, которое дал журналистам беглый руководитель Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) Хуан Франсиско Сандоваль. В Америке он скрывается от уголовного преследования.

Напомним, что в июле 2021 года в Гватемале вспыхнули протесты с требованиями отставки президента Алехандро Джамматеи и генерального прокурора Марии Поррас. Активисты оказались недовольны тем, что кабмин уволил с должности Сандоваля, расследовавшего дела о коррупции в правительстве.

В Гватемале в ходе тюремного бунта погибли шесть человек.

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