В Гватемале в ходе тюремного бунта погибли шесть человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Prensa Libre. В СМИ сослались на данные пожарной службы. По информации от источника, беспорядки среди заключенных были вызваны противостоянием враждующих группировок.
По предварительным данным, сообщается о шести погибших.
публикация Prensa Libre
В издании подчеркнули, что в государственном пенитенциарном учреждении содержатся 2 252 человека, хотя сама тюрьма рассчитана только на 900 заключенных.
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Фото: Pixabay.com
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