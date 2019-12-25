В учреждении столкнулись противоборствующие группировки.

В Гватемале в ходе тюремного бунта погибли шесть человек. Об этом сообщили местные журналисты из издания Prensa Libre. В СМИ сослались на данные пожарной службы. По информации от источника, беспорядки среди заключенных были вызваны противостоянием враждующих группировок.

По предварительным данным, сообщается о шести погибших. публикация Prensa Libre

В издании подчеркнули, что в государственном пенитенциарном учреждении содержатся 2 252 человека, хотя сама тюрьма рассчитана только на 900 заключенных.

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