Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции по округу Колумбия. В материалах дела упоминается, что подозреваемый также является подданным Швеции. Обвинительное заключение полагает, что мужчина связан с отмыванием денежных средств незаконным путем, а также переводе средств без лицензии и управлении нелегальным бизнесом с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Фигуранта дела поймали в штате Калифорния 27 апреля в Лос-Анджелесе.

Задержанию россиянина предшествовало расследование, которым занимались сотрудники ФБР и Налоговой службы. Выводы надзорных ведомств говорят о том, что Стерлингов являлся "основным руководителем" онлайн-сервиса Bitcoin Fog, при помощи которого пользователи могли нелегально проводить операции с криптовалютой. В общей сложности за указанных период клиенты онлайн-ресурса перевели не менее 1,2 млн биткоинов на сумму свыше 335,8 млн долларов.

Если Романа Стерлингова признают виновным, ему грозит штраф и лишение свободы на срок до десяти лет.

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