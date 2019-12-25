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Байден назвал себя делегацией от США на Олимпиаде в Пекине
Сегодня, 7:46
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Байден назвал себя делегацией от США на Олимпиаде в Пекине

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Американский лидер непонятно ответил на вопрос прессы об участии в международном соревновании, которое пройдет в Китае.

Американский президент Джо Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине. Такое заявление глава Белого дома сделал пресс-пулу журналистов администрации Вашингтона перед своим вылетом из аэропорта в штат Нью-Гэмпшир. Спикер не дал однозначного ответа на вопрос корреспондента о том, планирует ли страна посещать Олимпийские игры в Китае, которые пройдут в феврале 2022 года.

Делегация - это я, и я разобрался с этим.

Джо Байден, президент США

Журналисты пресс-пула уточнили, что смысл слов Джо Байдена не был ясен. Они также допустили, что американский лидер мог не расслышать заданный вопрос.

На Олимпийские игры в Пекине не допустят иностранцев.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, китай, олимпиада, олимпиада в пекине
Категории: Спорт, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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