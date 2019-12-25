На Олимпийские игры в Пекине не допустят иностранцев

Билеты на мероприятия зимних Олимпийских игры в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая, заявили в МОК.

Зимняя Олимпиада 2022 года в Китае пройдет с ограниченным количеством зрителям. Иностранным болельщикам билеты продавать не будут, заявили в Международном олимпийском комитете. Право посетить Игры в Пекине получат лишь жители материковой части Китая.

Ограничения коснутся и спортсменов. Как и на Играх в Токио, им придется жить и тренироваться в так называемом "пузыре". Непривитые участники Игр должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Пекин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине. Это будет фраза "Вместе ради общего будущего".

Фото: Pixabay