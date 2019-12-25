Байден назвал операцию США по уничтожению главаря "Аль-Каиды" полностью успешной

Глава США рассказал о "полностью успешной" спецоперации в Кабуле.

Американский президент Джо Байден считает, что проведенная силами США в Кабуле операция по уничтожению главаря террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири была успешной во всех отношениях. Такое мнение глава государства высказал во время брифинга в Вашингтоне с прессой. Политик уточнил, что получил подтверждение от коллег о том, что миссию следует считать "полностью успешной".

По моему распоряжению США успешно нанесли авиаудар в Кабуле <...> и уничтожили главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири. Никто из членов его семьи не пострадал, потерь среди гражданских нет. Джо Байден, президент США

По словам американского лидера, аз-Завахири принимал активное участие в планировании терактов 11 сентября 2001 года. Вашингтон считает его организатором и других экстремистских событий, жертвами которых стали и американские граждане. Джо Байден уверен в том, что благодаря проведенной спецоперации, свершилось правосудие.

Напомним, что египтянин аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду" после уничтожения американцами основателя этого движения саудовца Усамы бен Ладена в 2011 году. Аз-Завахири ранее входил в список наиболее активно разыскиваемых спецслужбами США террористов. В США предлагали 25 миллионов долларов за сведения о его местонахождении.

"Аль-Каида" - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.

Фото и видео: Белый дом