Байден назвал катастрофическими последствия возможной приостановки работы правительства

Глава США раскритиковал слова Кевина Маккарти.

Американский президент Джо Байден считает, что возможная приостановка работы федерального правительства страны (шатдаун) привела бы США к катастрофическим последствиям.Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе официального приема в штате Аризона. Дополнительно политик раскритиковал слова спикера Палаты представителей Кевина Маккарти о том, что законодатели якобы не хотят выполнять условия прежних договоренностей.

Мы активно сотрудничаем с демократами в Палате представителей и с руководством демократов и республиканцев в Сенате, чтобы попытаться избежать шатдауна. Это было бы для нас катастрофично, особенно в долгосрочной перспективе. Джо Байден, глава США

Напомним, что глава администрации США ранее в этот же день заявил общественности о том, что не считает неизбежной приостановку работы американского правительства.

Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США.

Фото и видео: Белый дом