По его словам, все граждане страны будут вынуждены расплачиваться за приостановку работы Белого дома.

Президент США Джо Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США. Об этом он заявил на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса.

По его словам, все граждане страны будут вынуждены расплачиваться за приостановку работы Белого дома. Байден напомнил, что несколько месяцев назад был согласован уровень государственных расходов, которые позволят обеспечивать приоритеты США во внутренней политике и национальной безопасности Он добавил, что приостановка работы правительства повлияет на все, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями.

Ранее Байден заявил о скором прибытии танков Abrams на Украину.

Фото: YouTube / The White House