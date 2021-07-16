Президент США оценил угрозу Европе из-за российского газопровода.

Американский президент Джо Байден назвал бессмысленным введение санкций в отношении участников "Северного потока - 2", так как российский трубопровод практически достроен. Такое заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель. Спикеры встретились в Белом доме.

Моя позиция по "Северному потоку - 2" известна в течение определенного времени. Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, он был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла. Джо Байден, президент США

Политик объяснил журналистам, что больший смысл имеет обсуждать с ФРГ вопрос того, попытается ли Москва шантажировать Киев за счет работы газопровода. В США и Германии специалисты изучат практические меры, которые будут принятыв зависимости понимания того укрепится или пострадает энергетическая безопасность европейского региона из-за действий РФ.

Мы с канцлером Меркель абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия для принуждения или запугивания ее соседей. Джо Байден, президент США

США и ФРГ запускают партнерство по энергетике для помощи Украине.

Видео: YouTube / Associated Press