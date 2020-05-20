Президент запнулся на слове "клептократия".

Джо Байден направит Конгрессу проект об изъятии имущества бизнесменов из России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках специального обращения к журналистам из Белого дома, посвященного оказанию военной помощи от США Киеву. В очередной раз политик столкнулся трудностями в рамках своего выступления. Он запнулся на слове "клептократия".

Документ придаст дополнительные возможности по изъятию у российских олигархов... Чтобы мы были уверены, что заберем нажитое. Мы заберем это, арестуем яхты и роскошные дома. Джо Байден, президент США

Ранее лидер США неоднократно ранее признавался в том, что в молодости ему пришлось бороться с заиканием. После запинки в слове "клептократия" политик произнес, что говорит о плохих ребятах. Новый американский законопроект даст дополнительные полномочия правоохранительным органам по конфискации имущества россиян по ускоренной процедуре. Все проданные активы США отправят в качестве помощи Украине.

Байден заявил, что не опасается спада в экономике США.

Фото и видео: Белый дом