Байден: инфляцию в США удастся удержать под контролем

Глава США оценил влияние пандемии на американскую экономику.

Американский президент Джо Байден считает, что инфляцию в США в долгосрочной перспективе удастся удержать под контролем. Такое заявление политик сделал во время выступления перед населениям города Цинциннати в штате Огайо. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN. По словам лидера государства, экономика страны восстанавливается от ущерба, нанесенного ей пандемией коронавируса.

Хорошая новость состоит в том, что экономика в значительной степени оживает. Огромное большинство экспертов, в том числе на Уолл-стрит, считают крайне маловероятным, что в долгосрочной перспективе инфляция будет бесконтрольной. Джо Байден, президент США

Политик уточнил избирателям, что меры по модернизации американской инфраструктуры призваны в результате снизить уровень инфляции. Сейчас глава администрации Белого дома добивается от законодателей одобрения данного проекта.

Байден заявил о невозможности остановить строительство "Северного потока - 2".

Фото: Белый дом