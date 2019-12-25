Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений

В США рассказали о задаче по изоляции российской экономики.

Американский президент Джо Байден считает, что год американских санкций будет стоить России 15 лет достижений развития ее экономической системы. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления перед сотрудниками Ассоциации местных профсоюзов. Выступления политика транслировал Белый дом.

Благодаря тому, что мы отрезали РФ от импорта технологий, … необходимых им для того, чтобы быть конкурентоспособными в XXI веке, мы собираемся на годы вперед подавить способность РФ к экономическому росту. Джо Байден, президент США

Напомним, что днем 6 апреля Вашингтон и Великобритания ввели очередной пакет санкций в отношении России. Дополнительные ограничения включают в себя блокирующие санкции против Альфа-банка, а также также запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Под санкции попал ряд представителей российской администрации и слены их семей.

Байден: США продолжат увеличивать экономические издержки для РФ из-за ситуации на Украине.

Фото и видео: Белый дом